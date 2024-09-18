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В США ученые вырастили исчезающие деревья при помощи зеркал

На Марианских островах ботаники придумали необычный способ сохранения популяции вымирающих бобовых деревьев. Исследователи разложили небольшие зеркала вокруг растений, тем самым защитив их от гибели.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Вид на дерево, под которым размещены зеркала, увеличивающие доступный свет и улучшающие выживаемость растений
Вид на дерево, под которым размещены зеркала, увеличивающие доступный свет и улучшающие выживаемость растенийИсточник: Thomas E. Marler

Ученые из Лаборатории физиологии растений Университета Гуама (США) разместили зеркала под саженцами растений исчезающего вида Serianthes nelsonii, чтобы увеличить количество доступного света и ускорить их рост. Исследование опубликовано в журнале Agronomy.

На Марианских островах произрастает редкое бобовое дерево Serianthes nelsonii. По данным Международного союза охраны природы, на 2017 год его численность не превышает и сотни особей.

Несмотря на то, что под взрослыми стволами ежегодно появляются сотни молодых, они гибнут спустя месяц. В питомниках их вырастить тоже не получалось. Оказалось, что все дело в нехватке солнечного света.

Двадцатишестинедельные сеянцы Serianthes grandiflora, выращенные в глубокой тени: (a) выращенные с зеркалом под растением; (b) выращенные со слоем мульчи, покрывающим зеркало под растением
Двадцатишестинедельные сеянцы Serianthes grandiflora, выращенные в глубокой тени: (a) выращенные с зеркалом под растением; (b) выращенные со слоем мульчи, покрывающим зеркало под растениемИсточник: Thomas E. Marler

Ученым было известно, что для улучшения систем растениеводства уже несколько десятилетий используется цветная пластиковая мульча (изолирующий слой), которая отражает солнечный свет. Взяв за основу это свойство, вместо подстилки исследователи разместили под саженцами шестиугольные зеркала для увеличения доступного света.

В результате эксперимента выживаемость растений увеличилась на 160%, а рост в высоту — более чем на 170%.

По словам ученых, этот метод сохранения популяции растений является наиболее эффективным и доступным.

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