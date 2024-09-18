В США ученые вырастили исчезающие деревья при помощи зеркал

Ученые из Лаборатории физиологии растений Университета Гуама (США) разместили зеркала под саженцами растений исчезающего вида Serianthes nelsonii, чтобы увеличить количество доступного света и ускорить их рост. Исследование опубликовано в журнале Agronomy.
На Марианских островах произрастает редкое бобовое дерево Serianthes nelsonii. По данным Международного союза охраны природы, на 2017 год его численность не превышает и сотни особей.
Несмотря на то, что под взрослыми стволами ежегодно появляются сотни молодых, они гибнут спустя месяц. В питомниках их вырастить тоже не получалось. Оказалось, что все дело в нехватке солнечного света.
Ученым было известно, что для улучшения систем растениеводства уже несколько десятилетий используется цветная пластиковая мульча (изолирующий слой), которая отражает солнечный свет. Взяв за основу это свойство, вместо подстилки исследователи разместили под саженцами шестиугольные зеркала для увеличения доступного света.
По словам ученых, этот метод сохранения популяции растений является наиболее эффективным и доступным.
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