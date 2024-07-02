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Ученые: вымирание динозавров, вероятно, распространило виноград

Исследователи сделали такой вывод после того, как нашли семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет.

Источник: Freepik

Согласно исследованиям ученых, многие виды животных и растений появились около 65 миллионов лет назад, то есть после массовой гибели динозавров.

В 2022 году исследователи из США обнаружили окаменелости винограда во время полевых исследований. Это первая подобная находка в Южной Америке, также являющаяся одной из старейших. Ученые также определили примерный возраст — от 19 до 60 миллионов лет.

Специалисты назвали ископаемое Lithouva susmanii («каменный виноград Сусмана») — в честь знаменитого южноамериканского палеоботаника Артура Т. Сусмана из Филдовского музея.

Благодаря своей находке команда предположила, что виноград стал активно распространяться из-за массовой гибели динозавров. Они в значительной степени повлияли не только на животных, но и на растительность. Согласно выдвинутой теории, существа ломали и валили деревья во время своих передвижений, поэтому миллиона лет назад леса были намного реже, чем сейчас.

Благодаря редким деревьям стали активно развиваться вьющиеся растения, такие как виноград, которые прикрепляются к другим видам растительности при помощи лоз.

По словам исследователей, найденные в Андах окаменелости винограда говорят о том, что центром происхождения этого растения является Южная Америка.

Ранее была раскрыта причина вымирания динозавров.

Анна Морозова