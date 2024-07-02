Ученые: вымирание динозавров, вероятно, распространило виноград

Благодаря своей находке команда предположила, что виноград стал активно распространяться из-за массовой гибели динозавров. Они в значительной степени повлияли не только на животных, но и на растительность. Согласно выдвинутой теории, существа ломали и валили деревья во время своих передвижений, поэтому миллиона лет назад леса были намного реже, чем сейчас.