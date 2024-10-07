Ученые выдвинули гипотезу о существовании нового класса частиц

Исследователи выдвинули гипотезу после обнаружения антиядер в космических лучах. Предположения подтвердил эксперимент на Международной космической станции. При фиксации космических лучей обнаружилось неожиданно высокое количество антиядер, особенно антигелия. Они не могли бы возникнуть при стандартном взаимодействии. Это указывает на существование ранее неизвестных экзотических частиц, которых до этого не наблюдалось.