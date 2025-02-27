Ученые выдали пугающий прогноз, напомнив о землетрясениях XX века на Алтае

Собственно, эти лессы (частицы пылеватой размерности) обладают интересными свойствами. В сухом и твердом состоянии они хорошо держат нагрузку. То есть, на них можно строить дома, которые без проблем стоят десятилетиями. Но когда появляется сейсмическая вибрация, и особенно, если эти грунты увлажнены, примыкающие к реке склоны теряют свойства твердого тела и начинают течь как жидкость. В результате крутые склоны разрушаются, отметила старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Софья Платонова.