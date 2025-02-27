Ученые выдали пугающий прогноз, напомнив о землетрясениях XX века на Алтае

Ученые АлтГУ рассказали, что на территории Большого Алтая и прилегающих к нему участках катастрофические землетрясения возникали в прошлом веке не менее трех раз. Они объяснили, чем может грозить повторение подобных исторических событий.
Эпицентр землетрясения, которое ощутили 15 февраля на Алтае, находился примерно в 28 км к юго-западу от Кош-Агача. Там интенсивность толчков достигла 8,5 балла.
Как объяснил заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии АлтГУ, кандидат географических наук Вадим Скрипко, такие явления считаются «отражением роста гор». Запущенный много лет назад процесс — идет.
«Сейчас полуостров Индостан двигается к северу и давит на Евразию. Вообще, в результате давления крупных литосферных плит земная кора трескается, образуются целые горные системы. Например, так появились Гималаи и наш Алтай», — уточнил ученый.
По его словам, мощь сейсмических волн в пределах Алтая рассеивается к северу и ослабевает на примыкающих к горам равнинах. Поэтому, например, в Барнауле люди недавно ощутили небольшие по силе колебания.
Однако после каждой серии сильных толчков «окружающие хребты немного подрастают». Так случилось после Чуйского землетрясения 2003 года (магнитуда 7,3, интенсивность в эпицентре 9 баллов). Отсюда растет и вероятность новых событий.
Очаги сильных землетрясений издревле сосредоточены, в основном, в горах, на территории Республики Алтай, Монголии, Китая. Но и в Алтайском крае есть свои сейсмоактивные зоны — в районе Камня-на-Оби, на Салаире, а также в Белокурихе вдоль границы равнины и гор. Кстати, именно по этой причине в курортной зоне бьют радоновые источники. Радон представляет собой радиоактивный газ, который аккумулируется в подвижных разломных зонах, находящихся в сейсмоопасных регионах планеты.
Согласно выводам ученых, сами землетрясения относительно небольшой силы в Алтайском крае больших разрушений не принесут. Главная опасность в том, что половина Барнаула стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками. Они образовались в последний ледниковый период, когда дули сильные пыльные ветра.
Собственно, эти лессы (частицы пылеватой размерности) обладают интересными свойствами. В сухом и твердом состоянии они хорошо держат нагрузку. То есть, на них можно строить дома, которые без проблем стоят десятилетиями. Но когда появляется сейсмическая вибрация, и особенно, если эти грунты увлажнены, примыкающие к реке склоны теряют свойства твердого тела и начинают течь как жидкость. В результате крутые склоны разрушаются, отметила старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Софья Платонова.
Так, в 1914 году в Сузуне (на границе с Новосибирской областью) произошло относительно слабое землетрясение — всего три балла. Но оно спровоцировало самый большой оползень в черте Барнаула, в Научном городке. Он известен под названием «оползень Туриной горы», объемом 800 тысяч кубометров.
Поэтому во время землетрясений территории, находящиеся в 200-метровой зоне, прилегающей к бровке реки на лессовом плато, становятся опасными, так как могут потерять устойчивость.
«Практически весь левый берег Оби в черте Барнаула — оползневая зона. Поэтому сейсмические толчки в пределах Алтайского края представляют опасность именно с этой точки зрения», — подчеркнул Вадим Скрипко.
Остается рассчитывать на то, что новые возможные сейсмические вибрации будут недостаточными для образования оползней.
В связи с этим, например, не хотелось бы повторения особенно крупных событий прошлого века на территории Большого Алтая. Так, в 1905 году случились Таннуольские землетрясения. Магнитуда сильнейшего из них (Болнайского) составила 8,3, а интенсивность 11−12 баллов. Второе и третье события — это Монголо-Алтайское землетрясение с магнитудой 8,1, интенсивностью 11 баллов (случилось в 1931 году) и Гоби-Алтайское в 1957 году с такими же показателями.