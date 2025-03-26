Ученые впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне

Также телескоп зафиксировал неожиданное охлаждение верхних слоев атмосферы Нептуна. Температура в 2023 году оказалась более чем в два раза ниже, чем во время миссии Voyager 2. Это объясняет, почему сияния оставались скрытыми так долго — их интенсивность была значительно ниже, чем предполагалось.