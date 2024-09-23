Ученые впервые вылечили перелом у 800-килограммового носорога

Британские ученые-ветеринары из Ливерпульского университета (UOL) провели первую в своем роде процедуру по лечению перелома ноги у носорога. Пациенткой стала 800-килограммовая самка по кличке Амара, живущая в сафари-парке Ноусли недалеко от Ливерпуля. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.