Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги

Как показало исследование, мужчина, которому принадлежит труп, жил около 800 лет назад, то есть как раз в то время, когда разворачивались события «Саги о Сверрире». У него с высокой долей вероятности были голубые глаза и светлые или русые волосы, а его предки, скорее всего, жили в самом южном регионе Норвегии, откуда были родом люди, напавшие на Сверреборг. Ранее считалось, что мужчина происходил из центральных районов страны, где жили проигравшие союзники короля.