Ученые опубликовали фото редкой птицы, которую не видели 20 лет

Ученые говорят, что находка вселяет надежду на то, что популяция все еще здорова в отдельных лесах региона. Однако специалисты все еще обеспокоены будущим желтохохлого шлемоголова из-за угрозы потери среды обитания вследствие развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Орнитологи предполагают, что вид может потерять 90% своего ареала к 2080 году из-за изменений климата в результате деятельности человека.