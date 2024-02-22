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Ученые опубликовали фото редкой птицы, которую не видели 20 лет

Ученые считали, что вид вымер.
Источник: Matt Brady/The University of Texas at El Paso

Орнитологи из Техасского университета (США) впервые получили фотографию желтохохлого шлемоголова во время экспедиции в массив Итомбве, горный хребет на востоке Демократической Республики Конго. Об этом пишет IflScience.

Желтохохлого щлемоголова не видели почти 20 лет, в связи с чем ученые считали, что вид вымер. Птицу так долго не удавалось обнаружить из-за нестабильной политической ситуации в стране, которая затрудняла посещение района, в котором был обнаружен пернатый. Всего специалисты увидели 18 особей в трех разных местах.

Ученые говорят, что находка вселяет надежду на то, что популяция все еще здорова в отдельных лесах региона. Однако специалисты все еще обеспокоены будущим желтохохлого шлемоголова из-за угрозы потери среды обитания вследствие развития сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Орнитологи предполагают, что вид может потерять 90% своего ареала к 2080 году из-за изменений климата в результате деятельности человека.

Ранее ученые переоткрыли редкого паука спустя 92 года.

Анна Морозова