Ученые впервые реконструировали личную библиотеку Чарльза Дарвина

Международный научный проект Darwin Online под руководством доктора из Национального университета Сингапура Джона ван Вайе реконструировал личную библиотеку автора теории эволюции Чарльза Дарвина впервые с момента его смерти в 1882 году. Об этом сообщает CNN.
В честь 215-летия со дня рождения ученого исследовательская группа создала масштабный каталог из 300 страниц. Здесь можно найти 7,4 тыс. названий книг и 13 тыс. томов, принадлежавших Дарвину. Список также включает 9300 ссылок на копии содержимого библиотеки, которые находятся в свободном доступе в Интернете.
«Этот беспрецедентно подробный обзор библиотеки Дарвина позволяет как никогда лучше понять, что он был не изолированным ото всех ученым, работавшим в одиночку, а экспертом, опиравшимся на сложные научные данные и знания тысяч людей. Такой обширный диапазон, представленных в библиотеке работ, свидетельствует о необычайных масштабах изучения Дарвином работ других ученых», — отметил доктор Джон ван Вайе.
Когда Чарльз Дарвин был жив, он вел подробную опись своей библиотеки. После смерти ученого большая часть личного собрания была сохранена и каталогизирована, однако впоследствии многие предметы были утеряны. До настоящего времени подробная информация о содержимом библиотеки оставалась неизученной.
Основным источником, который помог воссоздать собрание, стал 426-страничный рукописный «Каталог библиотеки Чарльза Дарвина», составленный в 1875 году.
Ранее английские ученые заявили о планах повторить кругосветное путешествие Чарльза Дарвина, совершенное им около 192 лет назад. Ожидается, что продолжительность современной миссии составит два года. Ее участниками стали около 200 молодых ученых со всего мира, которые во время своего путешествия встретят открытые Чарльзом Дарвином виды организмов и начнут работу над проектами для их спасения.