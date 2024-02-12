Ученые впервые реконструировали личную библиотеку Чарльза Дарвина

Ранее английские ученые заявили о планах повторить кругосветное путешествие Чарльза Дарвина, совершенное им около 192 лет назад. Ожидается, что продолжительность современной миссии составит два года. Ее участниками стали около 200 молодых ученых со всего мира, которые во время своего путешествия встретят открытые Чарльзом Дарвином виды организмов и начнут работу над проектами для их спасения.