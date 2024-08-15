Ученые впервые расшифровали руническую надпись о системе штрафов у викингов

Специалисты по экономической истории из Стокгольмского университета (Швеция) предложили новый перевод известной рунической надписи на большом кованом кольце Форса. Этот артефакт
Более точная расшифровка, по словам авторов, показывает гибкую и практичную денежную систему у викингов. А также подчеркивает значение кольца Форса как старейшего дошедшего до нас юридического кодекса Скандинавии. Исследование опубликовано в Scandinavian Economic History Review.
Forsaringen (швед.) или Кольцо Форса — искусно выполненное изделие из кованого железа диаметром 45 сантиметров, которое служило ручкой при входе с крыльца внутрь кирхи. Снизу на кольце находится небольшой крест, а по периметру сделана надпись рунами. Она описывает систему штрафов за нанесение ущерба церкви, как показали предыдущие переводы.
Но одна часть в начале надписи особенно смущала специалистов: слова «uksa… auk aura tua» ранее были интерпретированы как «бык… и два эре (серебра)». Это предполагает оплату штрафа одновременно быком и серебром, то есть довольно «громоздкую нелогичную транзакцию», которая повышала издержки и усложняла логистику, как отмечали эксперты.
«Это означало бы, что виновная сторона должна была расплачиваться двумя разными видами товаров, что было бы непрактично и отнимало бы много времени», — пояснил Родни Эдвинссон, профессор экономической истории Стокгольмского университета.
К тому же, в более поздних провинциальных законах Скандинавии эта логика есть: они требовали оплату каким-то одним товаром или позволяли использовать другие ценности по «обменному курсу».
Опираясь на эту экономическую основу, Эдвинссон исследовал лингвистические тонкости и возможные переводы терминов в разное время. В итоге он указал в своем исследовании, что изначально в древнескандинавском языке «auk» по смыслу было подобно нашим «также» и «или», и только позже означать «и». Поэтому ученый предложил другую интерпретацию надписи: теперь получается, что штраф можно было оплатить быком, но также разрешалось в качестве альтернативы серебро. Причем эквивалентом быку были 2 эре серебра, что является самым ранним известным ценообразованием в Скандинавии.
Полный новый перевод надписи гласит:
«Один бык и [также/или] два эре серебра персоналу за восстановление святилища в надлежащем состоянии впервые; два быка и [также/или] четыре эре серебра во второй раз; но в третий раз четыре вола и восемь эре серебра».
Единица измерения «эре» весил примерно 25−26 граммов, то есть бык стоил тогда около 50 граммов серебра. Эксперты отметили соответствие этой стоимости ценам в других частях Европы того времени, особенно в Англии. Это говорит о том, что экономики разных регионов были связаны.
Новый перевод показывает, что ранняя денежная система викингов была более гибкой, чем считалось, с разными платежными единицами. Люди могли платить тем, к чему имели более легкий доступ — у кого-то это были волы, у кого-то серебро или другие ценности.