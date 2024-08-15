Ученые впервые расшифровали руническую надпись о системе штрафов у викингов

Опираясь на эту экономическую основу, Эдвинссон исследовал лингвистические тонкости и возможные переводы терминов в разное время. В итоге он указал в своем исследовании, что изначально в древнескандинавском языке «auk» по смыслу было подобно нашим «также» и «или», и только позже означать «и». Поэтому ученый предложил другую интерпретацию надписи: теперь получается, что штраф можно было оплатить быком, но также разрешалось в качестве альтернативы серебро. Причем эквивалентом быку были 2 эре серебра, что является самым ранним известным ценообразованием в Скандинавии.