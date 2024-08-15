Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые впервые расшифровали руническую надпись о системе штрафов у викингов

Отличный пример гибкой экономики в Скандинавии IX—X вв.еков.

Источник: Lars Kennerstedt/the Swedish National Heritage Board

Специалисты по экономической истории из Стокгольмского университета (Швеция) предложили новый перевод известной рунической надписи на большом кованом кольце Форса. Этот артефакт IX—X вв.еков был дверной ручкой в одноименной кирхе Форса в шведской провинции Хельсингланд в эпоху викингов. И на нем указывалась ответственность за разорение церкви.

Более точная расшифровка, по словам авторов, показывает гибкую и практичную денежную систему у викингов. А также подчеркивает значение кольца Форса как старейшего дошедшего до нас юридического кодекса Скандинавии. Исследование опубликовано в Scandinavian Economic History Review.

Forsaringen (швед.) или Кольцо Форса — искусно выполненное изделие из кованого железа диаметром 45 сантиметров, которое служило ручкой при входе с крыльца внутрь кирхи. Снизу на кольце находится небольшой крест, а по периметру сделана надпись рунами. Она описывает систему штрафов за нанесение ущерба церкви, как показали предыдущие переводы.

Но одна часть в начале надписи особенно смущала специалистов: слова «uksa… auk aura tua» ранее были интерпретированы как «бык… и два эре (серебра)». Это предполагает оплату штрафа одновременно быком и серебром, то есть довольно «громоздкую нелогичную транзакцию», которая повышала издержки и усложняла логистику, как отмечали эксперты.

«Это означало бы, что виновная сторона должна была расплачиваться двумя разными видами товаров, что было бы непрактично и отнимало бы много времени», — пояснил Родни Эдвинссон, профессор экономической истории Стокгольмского университета.

К тому же, в более поздних провинциальных законах Скандинавии эта логика есть: они требовали оплату каким-то одним товаром или позволяли использовать другие ценности по «обменному курсу».

Опираясь на эту экономическую основу, Эдвинссон исследовал лингвистические тонкости и возможные переводы терминов в разное время. В итоге он указал в своем исследовании, что изначально в древнескандинавском языке «auk» по смыслу было подобно нашим «также» и «или», и только позже означать «и». Поэтому ученый предложил другую интерпретацию надписи: теперь получается, что штраф можно было оплатить быком, но также разрешалось в качестве альтернативы серебро. Причем эквивалентом быку были 2 эре серебра, что является самым ранним известным ценообразованием в Скандинавии.

Полный новый перевод надписи гласит:

«Один бык и [также/или] два эре серебра персоналу за восстановление святилища в надлежащем состоянии впервые; два быка и [также/или] четыре эре серебра во второй раз; но в третий раз четыре вола и восемь эре серебра».

Единица измерения «эре» весил примерно 25−26 граммов, то есть бык стоил тогда около 50 граммов серебра. Эксперты отметили соответствие этой стоимости ценам в других частях Европы того времени, особенно в Англии. Это говорит о том, что экономики разных регионов были связаны.

Новый перевод показывает, что ранняя денежная система викингов была более гибкой, чем считалось, с разными платежными единицами. Люди могли платить тем, к чему имели более легкий доступ — у кого-то это были волы, у кого-то серебро или другие ценности.