Ученые впервые показали, как менялось качество воздуха в мире с 1850 года

Диаграммы проекта используют среднегодовое значение, чтобы учесть подъемы и спады из-за изменений погодных условий в течение года и упростить сравнение между местами. Однако исследователи отметили, что даже кратковременное воздействие очень высоких уровней может быстро вызвать острые последствия для здоровья, требующие медицинского лечения.