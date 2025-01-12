Ученые впервые объяснили странную разновидность северного сияния

Необычный феномен выглядит как структурированная область белесого цвета среди зеленых и красных полярных огней. По словам специалистов, это явление уже упоминалось в других научных материалах, однако его происхождение оставалось неясным.
Белые пятна в северном сиянии впервые удалось детально рассмотреть благодаря прогрессу в технологиях фотосъемки, которые позволили зафиксировать настоящие цвета ночного неба.
Согласно выводам команды, белые области полярных сияний имеют схожий механизм появления, что и недавно открытый феномен сильного увеличения скорости теплового излучения (STEVE).
STEVE выглядит как узкая светло-лиловая полоса в ночном небе, простирающаяся на тысячи километров. Эти дуги предположительно возникают из-за движения горячего газа на высоте около 300 километров над Землей.
По словам ученых, STEVE и белые пятна северных сияний имеют очень похожую высоту спектра, однако существуют отдельно друг от друга. Группа назвала изученное ими явление структурированным континуальным излучением, отметив, что оно определенно имеет тепловую природу.