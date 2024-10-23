Ученые впервые обнаружили «вывернутую наизнанку» галактику

Исследователи обнаружили, что галактика имеет очень плотное ядро ​​и окружена диском газа и пыли, звезды которого быстро формируются, в результате чего галактика удваивается в размере каждые 10 миллионов лет — в тысячу раз быстрее темпов роста Млечного Пути. Как только звезды обретают форму, они медленно перемещаются к ядру и заставляют галактику вращаться быстрее.