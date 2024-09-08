Ученые впервые обнаружили спинномозговую жидкость вне мозга

Спинномозговая жидкость, она же ликвор, вырабатывается в выстилке желудочков мозга, так называемом сосудистом сплетении, и выполняет важные функции в центральной нервной системе, механически защищая ее и обеспечивая метаболизм (обмен веществ в организме).
Всегда считалось, что ликвор изолирован внутри связанных между собой полостей центральной нервной системы (ЦНС) и в норме никогда ее не покидающим. Однако ученые из США установили, что определение спинномозговой жидкости не совсем полное.
В работе, опубликованной в журнале Science Advances, специалисты упомянули необычный эксперимент, проведенный пару лет назад. Его выполнили пластические хирурги, которые искали способ проводить операции без повреждения содержащих ликвор структур.
Тогда в желудочек мозга умершего человека ввели физиологический раствор. Специалисты наблюдали, что нерв на запястье распух, что явно намекало на его связь с главным «хранилищем» спинномозговой жидкости.
ЦНС и периферические нервы связаны передачей нервного импульса, но существование в них «сообщающихся сосудов» показалось совершенно невероятным. Поэтому авторы новой работы провели эксперимент на лабораторных мышах.
В их желудочки мозга вводили флуоресцентную краску, и та каким-то образом добралась через весь организм до седалищного нерва у основания задней конечности.
Через четыре часа после введения мелких наночастиц золота они успешно перебрались из центральной в периферическую нервную систему, достигнув просвета аксонов самых дальних нейронов. Наночастицы размером с крупный белок «застряли» у основания нервов, на границе со спинным мозгом. Локализацию золотых меток точно отслеживали с помощью электронного микроскопа.
Ученые и раньше знали, что нервы погружены в защитную среду — так называемую эндоневральную жидкость. Однако не было известно, что она связана со спинномозговой жидкостью.
Открытие позволит перевернуть представление о важном аспекте работы ЦНС человека и и развитии заболеваний, а также лечь в основу новых методов лечения. По словам исследователей, лекарственные препараты можно доставлять к нервам по всему телу при помощи тока ликвора.
Ранее была названа новая потенциальная причина неврологических заболеваний.