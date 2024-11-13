Ученые впервые нашли янтарь в Антарктиде

Немецкие ученые из Бременского университета при участии британских коллег обнаружили первые образцы янтаря в Антарктиде. Фрагменты окаменевшей смолы извлекли из керна, добытого со дна моря Амундсена в 2017 году. Исследование опубликовано в научном журнале Antarctic Science (AS).