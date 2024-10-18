Ученые впервые нашли мутацию, повышающую шансы на рождение дочери

Каждый год рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Но в отдельных семьях некоторые пары имеют четырех или более дочерей и ни одного сына, а в некоторых — только мальчиков и ни одной девочки. Ученые десятилетиями исследовали генетическую основу соотношения полов, но не нашли однозначной причины. Это заставило некоторых ученых думать, что на пол будущего ребенка не влияют мутации родителей.