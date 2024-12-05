Ученые впервые измерили память океана

Под таковой наука понимает постоянство условий океана, изучая которые, можно предсказывать изменения в климатической системе за пределами временной шкалы погоды.
Однако свойства памяти океана были изучены мало. Например, до последнего времени фундаментальным оставался вопрос о длительности памяти.
«Сложность определения памяти океана обусловлена постоянными изменениями в атмосферном воздействии, маскирующими долгосрочные эффекты циркуляции океана», — объясняют исследователи. До сих пор считалось, что память ограничивается несколькими годами.
Однако новое исследование доказало, что она может быть гораздо более долгой. Группа впервые сумела количественно оценить память океана, отслеживая эволюцию его температуры «в ответ на единичное экстремальное атмосферное событие».
В частности, исследователи обнаружили, что существуют быстрые и медленные реакции, включающие в себя как немедленное атмосферное воздействие на температуру поверхности, так и замедленное перераспределение тепла в океане.
Замеры, произведенные в северной части Атлантического океана, показали, что колебания температуры океана оказывают значительное влияние на региональный климат, в частности на температуру воздуха. Данный процесс занимает более десятилетия, соответственно и память океана превышает 10 лет.
«Нам впервые удалось измерить память океана, — говорит профессор Рик Уильямс из Ливерпульского университета. — Мы обнаружили, что, в отличие от оценок, основанных на наблюдениях, современные климатические модели значительно недооценивают память океана, оценивая ее всего в 8−10 лет. Это значительное расхождение в памяти океана может иметь существенные последствия для точности десятилетних климатических прогнозов, полученных с помощью этих моделей».