Ученые впервые измерили память океана

«Нам впервые удалось измерить память океана, — говорит профессор Рик Уильямс из Ливерпульского университета. — Мы обнаружили, что, в отличие от оценок, основанных на наблюдениях, современные климатические модели значительно недооценивают память океана, оценивая ее всего в 8−10 лет. Это значительное расхождение в памяти океана может иметь существенные последствия для точности десятилетних климатических прогнозов, полученных с помощью этих моделей».