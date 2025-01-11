Ученые восстановили штамм самой опасной чумы VI века

Для исследования использовались передовые технологии секвенирования ДНК. Они позволили не только восстановить геном возбудителя, но и доказать, что эпидемия затронула значительно больше регионов, чем упоминается в исторических хрониках. Следы патогена были обнаружены в археологических образцах из ранее не упоминавшихся территорий.