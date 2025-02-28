Ученые восстановили облик Моцарта по его черепу

По данным журналистов, внешний вид легендарного музыканта на протяжении долгого времени оставался неизвестным. Большинство его сохранившихся портретов были написаны спустя годы после его смерти, а немногие изображения, которые сделали при жизни Моцарта, различаются.
Эксперт в судебно-медицинской реконструкции лица дневнеримского оратора Марка Туллия Цицерона Мораес рассказал, что нашел череп, который приписывают Вольфгангу Моцарту, во время работы над другим проектом.
— Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности, — отметил специалист.
Международная группа исследователей использовала различные техники для формирования полной виртуальной реконструкции лица артиста. Они применяли маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев для определения формы носа, губ, ушей и других черт лица Моцарта, передает Daily Mail.
22 октября столичным специалистам удалось завершить реставрацию памятного фаянсового бокала 1896 года, фрагменты которого городские археологи обнаружили во время работ в 4-м Крутицком переулке в 2023 году. На отреставрированных стенках изображен герб Москвы с Георгием Победоносцем, убивающим дракона.