Ученые восстановили геном шерстистого мамонта. Зачем это нужно

Ранее сообщалось об открытии, сделанном международной командой ученых. Они опровергли гипотезу, что на острове Врангеля мамонты вымерли из-за кровосмешения. Животные на этом фрагменте суши в Северном Ледовитом океане жили в изоляции на протяжении 6 тыс. лет. Оказалось, что все это время уровень инбридинга и генетического разнообразия был практически неизменным. Вредные мутации накапливались медленно, а пагубные исчезали. Возможная причина — у их носителей было меньше шансов выжить и оставить потомство.