Ученые восстановили геном шерстистого мамонта. Зачем это нужно

Исследователи смогли восстановить генетический код шерстистого мамонта, используя останки мамонтенка-самки возрастом 52 тыс. лет. Находка позволила ученым с небывалой точностью воссоздать геном этого древнего существа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в Cell.
Останки шерстистого мамонтенка (Mammuthus primigenius) были обнаружены в Якутии в 2018 году. После смерти животное подверглось естественной лиофилизации — замораживанию, а затем стремительному превращению воды в тканях из твердого состояния сразу в газообразное. Благодаря этому на десятки тысяч лет сохранилась не только шерсть животного, но и хромосомы в коже.
Анализ показал, что в обезвоженных клетках трехмерная структура хромосом мамонта превратилась в прочный стеклообразный материал. Эти образцы, которые ученые назвали хромоглассом (glass — от англ. «стекло»), могут сохраняться миллионы лет.
Молекулы ДНК вымерших видов, которые ученые находили ранее, были сильно фрагментированы, то есть разбиты на маленькие части. Эти фрагменты позволяли ученым выявить небольшие генетические различия между вымершими животными и их современными родственниками. Новые образцы, напротив, содержат сотни миллионов букв кода, что позволяет увидеть полную структуру генома.
Находка окаменелых хромосом позволила собрать полную последовательность ДНК вымершего существа. Ученые обнаружили гены, связанные с ростом шерсти и устойчивостью к холодам, что помогает понять, как мамонты адаптировались к окружающей среде.
Как отмечается в исследовании, данное открытие — важный шаг на пути к воссозданию шерстистого мамонта с помощью редактирования генома азиатского слона. Также находка открывает новые возможности для изучения биологии вымерших видов и их связи с современными родственниками.
Ранее сообщалось об открытии, сделанном международной командой ученых. Они опровергли гипотезу, что на острове Врангеля мамонты вымерли из-за кровосмешения. Животные на этом фрагменте суши в Северном Ледовитом океане жили в изоляции на протяжении 6 тыс. лет. Оказалось, что все это время уровень инбридинга и генетического разнообразия был практически неизменным. Вредные мутации накапливались медленно, а пагубные исчезали. Возможная причина — у их носителей было меньше шансов выжить и оставить потомство.