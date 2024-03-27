Ученые воссоздали внешность Николая Коперника

Главной проблемой для исследователей стало то, что до наших дней не сохранилось ни одного прижизненного изображения ученого. Единственный его автопортрет был уничтожен пожаром в 1597 году, тогда как все дошедшие до настоящего времени портреты Коперника были сделаны уже после его смерти.