Ученые Великобритании открыли способ выпивать меньше алкоголя за раз

Спустя четыре недели исследователи выяснили, что выпивохи не старались компенсировать разницу объемов большим количеством бокалов, и в результате выпивали меньше, чем обычно. Продажи пива и сидра тоже не увеличились, что позволяет предположить, что другими напитками любители вина не «догонялись». После учета других факторов команда обнаружила, что потребление вина в каждом пабе снизилось в среднем на 420 миллилитров в день, или на 7,6%. При этом некоторые (очень редкие) клиенты жаловались, что им не доливают, но большинство спокойно адаптировалось к переменам.