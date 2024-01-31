Ученые Великобритании открыли способ выпивать меньше алкоголя за раз

Пока одни эксперты выясняют, какой алкоголь полезнее для здоровья, другие трезво заявляют, что безопасной порции спиртного не существует. А заодно ищут способы снизить способы его потребления. Самый простой из них — не пить. Но разом отказаться от многолетней привычки многим явно будет не по силам, поэтому не помешает знать хотя бы один научно проверенный метод.
Росстат пока не подвел итоги смертности от алкоголя в 2023 году, но данные за позапрошлый год имеются. Согласно сухой статистике, в 2022 году по причинам, непосредственно связанным с алкоголем, в РФ умерло 47,3 тысячи человек. В других странах ситуация тоже незавидная. Например, в США с 2015 по 2019 год чрезмерное употребление алкоголя стало причиной смерти каждого восьмого гражданина от 20 до 64 лет.
Обеспокоенные таким положением дел ученые то и дело ищут способы снизить потребление алкоголя населением, и в новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, рассказывают об одном из таких.
Команда английских ученых обратила внимание на предыдущие исследования, которые показали, что на алкоголизацию влияют несколько факторов, в том числе реклама и размер посуды, и решила проверить, может ли объем порций в барах и пабах изменить потребление. Для этого они заключили партнерские отношения с 21 питейным заведением, которые согласились на четыре недели убрать из меню самую большую порцию вина по бокалам (обычно это 250 миллилитров). Почему именно вино? Это самый популярный алкогольный напиток в Великобритании и во всей Европе, поэтому исследователи сочли его хорошим «подопытным».
Спустя четыре недели исследователи выяснили, что выпивохи не старались компенсировать разницу объемов большим количеством бокалов, и в результате выпивали меньше, чем обычно. Продажи пива и сидра тоже не увеличились, что позволяет предположить, что другими напитками любители вина не «догонялись». После учета других факторов команда обнаружила, что потребление вина в каждом пабе снизилось в среднем на 420 миллилитров в день, или на 7,6%. При этом некоторые (очень редкие) клиенты жаловались, что им не доливают, но большинство спокойно адаптировалось к переменам.
Если оценивать кратковременный эффект, то кроме того, что люди стали меньше пить, питейные заведения стали зарабатывать лучше, потому что получали более высокую прибыль от меньших порций. Но в долгосрочной перспективе, считают исследователи, реализация подобной инициативы в более широком масштабе невозможна — это невыгодно алкогольной индустрии.
В качестве одного из доказательств своему убеждению они приводят пример с пивом. Дело в том, что перед экспериментом на вине исследователи предложили провернуть схему с уменьшением порций почти двум тысячам пабов, баров и ресторанов, и ни одно заведение не согласилось принять участие в такой акции. Потому что любители пива заметят даже 50-граммовое изменение объема. И уж тем более они знают, как пить пиво с пользой для кишечника.