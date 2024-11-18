Ученые в США оцифровали мозг мухи-дрозофилы

Ученые создали расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), мозг которой содержит в себе 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей. Для сравнения, в мозге человека находится в среднем 86 млрд нейронов.