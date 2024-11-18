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Ученые в США оцифровали мозг мухи-дрозофилы

Ученые из Принстонского университета США смогли оцифровать сознание мухи-дрозофилы, исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

По словам ученых, изучение какого-либо мозга позволяет узнать что-то новое о работе мозга в принципе. Исследование мозга может помочь разобраться во многих болезнях, связанных с работой головного мозга — деменция, болезни Паркинсона, Альцгеймера и другие.

«Это большое достижение», — сказала директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы Мала Мурти, комментируя проведенную работу.

Ученые создали расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), мозг которой содержит в себе 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей. Для сравнения, в мозге человека находится в среднем 86 млрд нейронов.

Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить.