Ученые в США оцифровали мозг мухи-дрозофилы

По словам ученых, изучение какого-либо мозга позволяет узнать что-то новое о работе мозга в принципе. Исследование мозга может помочь разобраться во многих болезнях, связанных с работой головного мозга — деменция, болезни Паркинсона, Альцгеймера и другие.
«Это большое достижение», — сказала директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы Мала Мурти, комментируя проведенную работу.
Ученые создали расшифровку коннектома взрослой дрозофилы (Drosophila melanogaster), мозг которой содержит в себе 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей. Для сравнения, в мозге человека находится в среднем 86 млрд нейронов.
Это первый оцифрованный мозг сложного организма, который можно не только изучать, но и воспроизводить.