Ученые: в семейных компаниях существует кумовство

Исследователи из США и Тайваня выяснили, в каком случае владельцы семейных фирм склонны обращать больше внимания на результативность бизнеса и строже спрашивать с директора за это: когда компанию возглавляет кто-то из родственников или нанятых сотрудников? Исследование опубликовано в журнале Family Business Review.