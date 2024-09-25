Ученые: в семейных компаниях существует кумовство

Исследователи из США и Тайваня выяснили, в каком случае владельцы семейных фирм склонны обращать больше внимания на результативность бизнеса и строже спрашивать с директора за это: когда компанию возглавляет кто-то из родственников или нанятых сотрудников? Исследование опубликовано в журнале Family Business Review.
Ученые исследовали 532 тайваньских семейных фирм, во главе которых с 1999 года по 2015 год находились 674 директора из числа родственников и 680 наемных CEO.
Специалисты обнаружили, что в разные периоды времени финансовые показатели фирмы не в одинаковой мере влияли на решение семейной фирмы оставить руководителя или заменить его.
Риск увольнения из-за плохих финансовых показателей повышался как среди топ-менеджеров из семьи, так и наемных СЕО. Однако у вторых показатель был более чем вдвое выше, чем у первых.
Ученые рассказали, что в компаниях, состоящих из членов семьи, терпимее относятся к финрезультатам, чем в фирмах с владельцами без родственных связей. По словам специалистов, первые нацелены на краткосрочный результат, а вторые — на долговечный рост показателей.
Ранее ученые выяснили, что руководители-нарциссы назначают на должность менеджеров работников с такими же чертами характера.