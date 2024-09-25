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Ученые: в семейных компаниях существует кумовство

descr: Ученые доказали, что владельцы семейного бизнеса менее строго судят руководителей-родственников за финансовые результаты фирмы, по сравнению с наемными директорами. Делимся результатами научного исследования.

Ученые доказали, что кумовство существует в семейном бизнесе. Правда, это подтвердилось только на определенном этапе пребывания на высшей должности.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Кадр из сериал «Золотое дно» / © Продюсерская компания «Среда», онлайн-кинотеатр «Иви»

Исследователи из США и Тайваня выяснили, в каком случае владельцы семейных фирм склонны обращать больше внимания на результативность бизнеса и строже спрашивать с директора за это: когда компанию возглавляет кто-то из родственников или нанятых сотрудников? Исследование опубликовано в журнале Family Business Review.

Ученые исследовали 532 тайваньских семейных фирм, во главе которых с 1999 года по 2015 год находились 674 директора из числа родственников и 680 наемных CEO.

Специалисты обнаружили, что в разные периоды времени финансовые показатели фирмы не в одинаковой мере влияли на решение семейной фирмы оставить руководителя или заменить его.

Риск увольнения из-за плохих финансовых показателей повышался как среди топ-менеджеров из семьи, так и наемных СЕО. Однако у вторых показатель был более чем вдвое выше, чем у первых.

Ученые рассказали, что в компаниях, состоящих из членов семьи, терпимее относятся к финрезультатам, чем в фирмах с владельцами без родственных связей. По словам специалистов, первые нацелены на краткосрочный результат, а вторые — на долговечный рост показателей.

Ранее ученые выяснили, что руководители-нарциссы назначают на должность менеджеров работников с такими же чертами характера.