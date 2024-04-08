Ученые в России развенчали один из мифов, связанных с «чистым» земледелием

Антибиотики — лекарственные средства, используемые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Резистентность (устойчивость) к этим препаратам ВОЗ назвала одной из десяти глобальных угроз здоровью населения всего мира.
Ранее в интервью РИА Новости член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян заявил, что «корень проблемы лекарственной резистентности кроется в нерациональном применении антибиотиков в сельскохозяйственном секторе».
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследовали почву органического и традиционного полей в Ростовской области. Одна площадка использовалась для выращивания органической спельты (дикий вид пшеницы). Органические продукты — продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок. Такие продукты считаются потребителями более полезными и стоят дороже, чем выращенные традиционным способом.
На втором поле, почву которого исследовали тюменские ученые, выращивали пшеницу традиционным способом земледелия с использованием химических удобрений и средств защиты растений от вредителей.
«Мы выделили из почвенных образцов ДНК микроорганизмов, проанализировали их состав и оценили резистом — совокупность генов антибиотикорезистентности. Оказалось, что резистом почти одинаков, особых различий между полями мы не обнаружили, везде есть незначительные отклонения: где-то больше генов устойчивости к одним антибиотикам, где-то к другим», — сообщил заведующий лабораторией антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко, добавив, что всего было найдено генов устойчивости к более чем 20 классам антибиотиков.
Так, например, по его словам, в почве органического поля было значительно больше копий генов устойчивости к тетрациклину и хинолонам, а в почве традиционного поля выявили больше генов устойчивости к бета-лактамам и генов мультирезистентности.
«Биоразнообразие бактерий на двух территориях было одинаковым, а вот ферментативная активность почвы оказалась выше в ковенциональном (традиционном) поле, где для выращивания пшеницы использовались азотные удобрения», — отметил ученый, пояснив, что минеральные удобрения изменяют качественный состав почвенного микробиома и, соответственно, повышают его активность.
«В краткосрочной перспективе минеральные удобрения являются неким бустером для микробиома, что благотворно влияет на плодородие, но в долгосрочной перспективе приводит к истощению почвы за счет эрозионных процессов», — добавил он.
Ученый провел аналогию со спортсменом на стероидах и физкультурником.
«У физкультурника, как правило, все хорошо со здоровьем: у него нет спортивных травм, он может десятилетиями поддерживать свою физическую форму на высоком уровне. Однако он никогда не пробежит стометровку за рекордное время и не поднимет рекордный вес. Между тем спортсмен, употребляющий допинг, будет выдавать результаты на порядок иного уровня, но спортивная карьера — явление не долгосрочное из-за износа организма и спортивных травм. Так и с почвой: минеральные удобрения увеличивают урожайность, но приводят к истощению ресурса почвы», — резюмировал ученый.
Тюменский государственный университет — участник государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», в рамках которой в вузе реализуется стратегический проект «Биобезопасный мир».