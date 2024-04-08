Ученые в России развенчали один из мифов, связанных с «чистым» земледелием

«У физкультурника, как правило, все хорошо со здоровьем: у него нет спортивных травм, он может десятилетиями поддерживать свою физическую форму на высоком уровне. Однако он никогда не пробежит стометровку за рекордное время и не поднимет рекордный вес. Между тем спортсмен, употребляющий допинг, будет выдавать результаты на порядок иного уровня, но спортивная карьера — явление не долгосрочное из-за износа организма и спортивных травм. Так и с почвой: минеральные удобрения увеличивают урожайность, но приводят к истощению ресурса почвы», — резюмировал ученый.