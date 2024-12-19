Ученые узнали, узнают ли собаки голоса своих хозяев

«Предыдущие эксперименты показали, что собаки чувствительны к определенным акустическим сигналам в человеческом голосе. Они могут распознавать пол говорящего и различать знакомые и незнакомые голоса. Но до сих пор было неясно, могут ли псы узнать по голосу конкретного человека», — объяснила автор исследования, аспирант кафедры этологии Кинга Сураньи.