Ученые узнали причину мощнейших пылевых бурь на Марсе

Эти штормы могут охватывать всю планету. Результаты исследования опубликованы на сайте Американского геофизического союза (AGU).
«Пыльные бури оказывают значительное влияние на марсоходы и посадочные модули на Марсе, не говоря уже о том, что произойдет во время будущих пилотируемых миссий на Марс», — отметили эксперты.
В разреженной атмосфере Марса не могут образовываться ветра разрушительной силы, однако они перемещают огромные массы легкой пыли, которая хорошо прилипает к любым поверхностям. В 2018 году такой шторм бесповоротно вывел из строя NASA Opportunity, лишив его доступа к солнечной энергии.
В новом исследовании команда использовала спутниковые данные с аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Специалисты сосредоточились на двух погодных ежегодных погодных явлениях, известных как марсианские штормы A и C.
Ученые обнаружили, что примерно 68% крупных бурь на планете предшествовало резкое повышение температуры поверхности.
Специалисты намерены использовать свое открытие в дальнейших исследованиях и создать систему прогнозирования погоды на Марсе в реальном времени.