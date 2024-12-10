Ученые узнали причину мощнейших пылевых бурь на Марсе

В разреженной атмосфере Марса не могут образовываться ветра разрушительной силы, однако они перемещают огромные массы легкой пыли, которая хорошо прилипает к любым поверхностям. В 2018 году такой шторм бесповоротно вывел из строя NASA Opportunity, лишив его доступа к солнечной энергии.