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Ученые узнали причину мощнейших пылевых бурь на Марсе

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере установили причину масштабных пылевых бурь, бушующих на Марсе.

Источник: NASA

Эти штормы могут охватывать всю планету. Результаты исследования опубликованы на сайте Американского геофизического союза (AGU).

«Пыльные бури оказывают значительное влияние на марсоходы и посадочные модули на Марсе, не говоря уже о том, что произойдет во время будущих пилотируемых миссий на Марс», — отметили эксперты.

В разреженной атмосфере Марса не могут образовываться ветра разрушительной силы, однако они перемещают огромные массы легкой пыли, которая хорошо прилипает к любым поверхностям. В 2018 году такой шторм бесповоротно вывел из строя NASA Opportunity, лишив его доступа к солнечной энергии.

В новом исследовании команда использовала спутниковые данные с аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Специалисты сосредоточились на двух погодных ежегодных погодных явлениях, известных как марсианские штормы A и C.

Ученые обнаружили, что примерно 68% крупных бурь на планете предшествовало резкое повышение температуры поверхности.

Специалисты намерены использовать свое открытие в дальнейших исследованиях и создать систему прогнозирования погоды на Марсе в реальном времени.