Ученые узнали, повлечет ли падение крупного астероида на Землю климатическую катастрофу

«Наше исследование не выявило бы краткосрочных изменений за десятки или сотни лет, поскольку образцы отбирались каждые 11 тыс. лет. В масштабах человеческого времени эти удары астероидов стали бы катастрофой. Они создали бы мощную ударную волну и цунами, возникли бы масштабные пожары, а в воздух было бы поднято большое количество пыли, которая заблокировала бы солнечный свет», — отметила соавтор исследования, профессор Бриджит Уэйд.