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Ученые узнали, повлечет ли падение крупного астероида на Землю климатическую катастрофу

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона изучили климатические последствия падения двух крупных астероидов на Землю около 35,6 млн лет назад.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Размеры обоих камней достигали нескольких километров в длину. Они столкнулись с нашей планетой с интервалом в 25 тыс. лет. Первый метеорит оставил после себя кратер Попигай диаметром 100 километров в Сибири, а второй — воронку шириной 40−85 километров в Чесапикском заливе в США.

Предполагается, что удар астероида таких размеров должен вызвать резкие и глобальные изменения климата. Однако исследователи не нашли доказательств подобных процессов в долгосрочной перспективе за 150 тыс. лет после обоих эпизодов.

Выводы ученых основаны на анализе изотопов из 1500 образцов окаменелостей, относящихся к периодам падения метеоритов. Геологическая летопись зафиксировала потепление на 2 и затем охлаждение на 1, но эти колебания произошли до прилета астероидов. После ударов температура на Земле оставалась неизменной в течение десятков тысяч лет.

«Наше исследование не выявило бы краткосрочных изменений за десятки или сотни лет, поскольку образцы отбирались каждые 11 тыс. лет. В масштабах человеческого времени эти удары астероидов стали бы катастрофой. Они создали бы мощную ударную волну и цунами, возникли бы масштабные пожары, а в воздух было бы поднято большое количество пыли, которая заблокировала бы солнечный свет», — отметила соавтор исследования, профессор Бриджит Уэйд.

Ученая добавила, что даже падение гигантского астероида Чикшулуб, который уничтожил динозавров, вероятно, привело к изменению климата на срок менее 25 лет. На это указывают результаты моделирования.