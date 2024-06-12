Ученые узнали, почему секутся волосы

Ученые из Ирландии и Франции разработали специальную машину, которая позволила воссоздать, что происходит при расчесывании спутанных волос. В исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society, специалисты протестировали два типа волос: один был взят у человека, страдающего от секущихся кончиков, а у второго такой проблемы не наблюдалось.