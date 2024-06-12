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Ученые узнали, почему секутся волосы

Специалисты установили, что склонность к секущимся кончикам зависит от типа волос.

Источник: Freepik

Почти у каждого человека время от времени секутся кончики волос. Однако что стоит за этой распространенной проблемой, не было известно.

Ученые из Ирландии и Франции разработали специальную машину, которая позволила воссоздать, что происходит при расчесывании спутанных волос. В исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society, специалисты протестировали два типа волос: один был взят у человека, страдающего от секущихся кончиков, а у второго такой проблемы не наблюдалось.

Используя аппарат, команда смогла создать секущиеся кончики на двух типах волос. Оказалось, что склонные к повреждениям волосы секутся чаще. Также эта проблема может появиться из-за их длины и после обесцвечивания.

Ученые уверены, что их работа вдохновит коллег на будущие исследования, «включая более комплексную экспериментальную программу с участием большего числа доноров с разными типами волос, в том числе вьющихся». Также специалисты надеются более подробно изучить воздействие влажности, температуры и различных процедур на волосы.

Ранее эксперт рассказала, как ухаживать за волосами в жаркую погоду.

Анна Морозова