Ученые узнали, почему некоторые люди не переносят кофейную горечь

Команда обнаружила новую группу горьких соединений, которые образуются при обжарке кофе сорта арабика: мозамбиозид и продукты его распада. Мозамбиозид в 10 раз горче кофеина, но его концентрация снижается при термической обработке зерен. Однако при распаде мозамбиозида под действием температуры образуется семь новых соединений, три из которых даже горче исходного вещества.