Ученые узнали, почему мотыльков привлекает свет

Свет позволяет бабочкам ориентироваться в пространстве и определять время суток. Эти насекомые хорошо видят ультрафиолет, который днем излучает солнце, а ночью — луна. Так как в городе источников искусственного освещения много, мотыльки ошибочно начинают ориентироваться по ним. Не раз можно заметить, как существа кружат вокруг лампочки по спирали, приближаясь к ней. Затем они либо замирают в воздухе, либо обжигаются и падают.
Зоологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что мотыльки на самом деле не стремятся к свету, а путают верх и низ, тем самым сбиваясь с курса. Об этом пишет The Guardian.
До появления искусственного освещения летающие ночью насекомые ориентировались по небу, так как оно светлее, чем земля. После того, как люди начали устанавливать фонари, способность понимать где верх, а где низ, сбилась. Чтобы доказать это, ученые использовали систему видеонаблюдения и отслеживали движения насекомых.
На видеозаписях ученые увидели, что мотыльки инстинктивно поворачивают голову и все тело перпендикулярно к самому светлому участку в небе. Это позволяет насекомым отслеживать положение горизонта и удерживаться в одном положении относительно этой линии. Лампы являются точечными, а не рассеянными источниками света, из-за чего беспозвоночным приходится корректировать курс передвижения.
Корректировка местоположения заставляет насекомых либо летать вокруг искусственного источника освещения, либо беспорядочно и хаотично двигаться рядом с ним. Таким образом беспозвоночные пытаются вновь расположить тело перпендикулярно светлому точечному источнику. Подобных сбоев в навигации существ не наблюдалось, если ученые рассеивали свет примерно таким же образом, как это происходит в атмосфере Земли.
Авторы научной работы надеются, что их новая теория поможет создавать такие источники света, которые не будут вредить насекомым, ведущим ночной образ жизни.
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Анна Морозова