Ученые узнали, почему мотыльков привлекает свет

Свет позволяет бабочкам ориентироваться в пространстве и определять время суток. Эти насекомые хорошо видят ультрафиолет, который днем излучает солнце, а ночью — луна. Так как в городе источников искусственного освещения много, мотыльки ошибочно начинают ориентироваться по ним. Не раз можно заметить, как существа кружат вокруг лампочки по спирали, приближаясь к ней. Затем они либо замирают в воздухе, либо обжигаются и падают.