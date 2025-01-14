Ученые узнали, почему люди предпочитают кривые линии прямым

Психологи давно установили, что изогнутые и плавные линии вызывают у большинства людей больше приятных эмоций, чем угловатые. Такое наблюдение относится ко всему — от черт лица до архитектуры. При этом данная особенность характерна для людей разных народностей и возрастов, в том числе для младенцев. Однако у людей с расстройствами аутистического спектра эта тенденция выражена значительно слабее.