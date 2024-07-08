Ученые узнали о способности ворон изготавливать предметы по памяти

Серые вороны (Corvus cornix) способны создавать предметы в соответствии с их представлением о цвете и размере. Об этом свидетельствует исследование, проведенное группой ученых из МГУ. Его результаты опубликованы в журнале Animal Cognition и описаны на сайте университета.
Ученым уже было известно, что новокаледонские вороны (Corvus moneduloides) в естественной среде часто создают и используют различные орудия, такие как палочки и крючки. Похожие способности были обнаружены и у какаду Гоффина (Cacatua goffiniana).
Целью исследования ученых из МГУ было выяснить, способны ли серые вороны создавать предметы на основе ранее полученных стимулов. Известно, что в дикой природе Corvus cornix орудий не создают.
Вороны прошли обучение: сначала ученые научили их класть кусочки бумаги в щель, за что птицы получали награду — личинку мучного хрущака. Затем им предоставили листы бумаги, и все три вороны самостоятельно начали отрывать куски нужного размера и класть их в щель.
Далее птиц обучили выбирать синие кусочки из предложенных синих и желтых. В тестах вороны отрывали куски только от синего листа, что подтвердило их способность различать цвета. В последующих испытаниях вороны также успешно выбирали и отрывали куски бумаги нужного размера, подтверждая, что они могут оперировать мысленными представлениями при создании объектов.
«Таким образом, не только новокаледонские вороны и какаду Гоффина, но и серые вороны способны учитывать при изготовлении предметов некоторые характеристики ранее подкреплявшихся стимулов», — подытожила руководитель исследования Анна Смирнова.
Это исследование открывает новые горизонты в изучении когнитивных способностей животных и может быть использовано для исследования развития интеллекта у других видов животных и даже у детей дошкольного возраста.