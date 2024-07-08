Ученые узнали о способности ворон изготавливать предметы по памяти

Далее птиц обучили выбирать синие кусочки из предложенных синих и желтых. В тестах вороны отрывали куски только от синего листа, что подтвердило их способность различать цвета. В последующих испытаниях вороны также успешно выбирали и отрывали куски бумаги нужного размера, подтверждая, что они могут оперировать мысленными представлениями при создании объектов.