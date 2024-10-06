Ученые узнали, кто устроил «нулевую мировую войну»

Масштабные раскопки начались в 2008 году и продолжаются по сей день.
За это время археологи обнаружили 12 500 костей, принадлежавших как минимум 150 людям. В основном это молодые мужчины, погибшие от стрел, мечей и дубин.
Около 3200−3300 лет назад, как выяснили ученые, эти места стали ареной кровавого сражения — самого древнего из известных на территории континента.
Количество участников — не менее 4000. Из них, как полагают ученые, погибло от 740 до 1000 воинов. Между тем, по оценкам современных историков, в знаменитом Ледовом побоище с обеих сторон билось в два раза меньше воинов.