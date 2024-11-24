Ученые узнали, когда на Марсе была горячая вода

Предыдущие исследования показали, что 4,1 млрд лет назад Марс был влажной планетой с реками, озерами и даже морями. Однако спустя 2 млрд лет мир полностью высох в результате быстрого похолодания, вызванного истончением атмосферы под действием солнечной радиации.