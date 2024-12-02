Ученые узнали, каким было общество первых земледельцев Европы

Ученые обнаружили, что представители КЛЛК на протяжении многих поколений жили в условиях социального равенства. На это указывают одинаковая пища, места обитания, погребальный инвентарь и способы погребения. Кроме того, по всей видимости в обществе КЛЛК не было стратификации по признаку происхождения, понимаемого как доступ к различным ресурсам или пространству.