Ученые узнали, как животные реагируют на страх человека

Ученые из Турского университета (Франция) экспериментальным путем доказали, что некоторые животные способны распознавать эмоции по запаху человека. Об этом пишет Livescience.
В ходе исследования добровольцы смотрели в один день комедию, а во второй — фильм ужасов. После каждого сеанса специалисты взяли у участников образцы пота и попросили рассказать, сколько радости или страха они испытали от увиденного на экране.
Затем ученые дали обнюхать пробы лошадям, представив животным по два мазка разных эмоций одного и того же человека.
Лошади по-разному реагировали на запахи. Так, ватный диск с потом, взятым во время просмотра комедии, животное нюхало только при помощи левой ноздри. Однако при появлении образца страха конь вдыхал обеими ноздрями, уделяя для этого больше времени.
Исследователи предполагают, что за реакциями лошадей могут стоять хемосигналы, которые представляют собой химические вещества, вырабатываемые животными и способными влиять на поведение других. Так, в поте людей содержится адреналин и андростадиенон (феромоноподобный белок). Именно эти соединения меняют запах пота человека в моменты испуга. Они способны передавать информацию об эмоциональном состоянии от одного вида к другому.
Во время того, как четырехлапые чувствовали счастье, они подходили ближе к человеку и активнее с ним взаимодействовали. Когда же собаки чуяли запах страха, они старались держаться от источника как можно дальше и пытались покинуть помещение, в котором проводился эксперимент.
Ученые назвали свое открытие межвидовой эмоциональной коммуникацией.
Ранее ученые выяснили, что козы способны различать эмоции человека по его голосу.
Анна Морозова