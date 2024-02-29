Ученые узнали, как животные реагируют на страх человека

Исследователи предполагают, что за реакциями лошадей могут стоять хемосигналы, которые представляют собой химические вещества, вырабатываемые животными и способными влиять на поведение других. Так, в поте людей содержится адреналин и андростадиенон (феромоноподобный белок). Именно эти соединения меняют запах пота человека в моменты испуга. Они способны передавать информацию об эмоциональном состоянии от одного вида к другому.