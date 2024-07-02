Ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека

Исследователи провели поиск в четырех основных базах данных, проанализировав 440 статей и выделили 33 публикации, охватившие более 108 тыс. человек в возрасте от 18 до 100 лет.

Команда обнаружила, что пожилые люди демонстрируют более высокую эмоциональную эмпатию по сравнению с молодежью.