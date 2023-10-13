Ученые узнали, как на самом деле выглядели статуи Парфенона

Ученые Художественного института Чикаго (США), Британского музея и Королевского колледжа Лондона (Великобритания) развеяли миф о белизне древнегреческих скульптур. Еще в XVIII веке, при раскопках Помпеев и Геркуланума, из-под слоя пепла извлекли статую Артемиды с сохранившимися следами краски.

Недавно исследователи изучили скульптуры Парфенона с помощью оптически индуцированной люминесценции, спектроскопии и химического анализа. В частности их интересовал фриз, на котором изображена процессия в честь дня рождения Афины, панели с фигурами сражающихся кентавров, а также статуи греческих богов.

Работа с результатами исследования опубликована в журнале Antiquity. На некоторых изображениях команда обнаружила следы пигмента, называемого «египетской синью».

Он состоит из кальция, меди и кремния и представляет собой одну из древнейших красок. Однако ученым не удалось найти следы какой-либо подготовки мрамора перед нанесением краски: его не грунтовали и не процарапывали для повышения сцепления с пигментом.

Недавно в Турции была найдена необычная двухметровая статуя. Фронтальное изображение мужчины, держащего свой фаллос, удивило археологов.

Олеся Маевская