Ученые узнали, как изменились дети и родители в последние годы

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) установили, что быстро меняющийся современный мир в значительной степени влияет на процесс социализации детей. Исследование опубликовано в электронной библиотеке Elibrary. Краткое описание представило сетевое издание Naked Science.
Оказалось, что дети в XXI веке начинают взаимодействовать с гаджетами в возрасте 6−12 месяцев. К двум годам 80% малышей уверенно пользуются сенсорными экранами, а около 50% к трем годам могут самостоятельно играть в игры на мобильных устройствах.
Изменился и стиль взаимодействия с детьми. Взрослые на 30% меньше времени проводят с ребенком по сравнению с началом 2000-х годов. 60% родителей рассказали, что используют цифровые устройства для занятия малышей, когда им нужно сделать свои дела.
Родители пытаются исправить ситуацию и обращают больше внимания на раннее развитие малыша. Более 70% взрослых начинают целенаправленно развивать детей до трех лет. Однако это приводит к негативным последствиям. Почти каждый третий родитель признался, что его ребенок до трех лет посещает от двух до трех занятий в неделю.
Стремление родителей к раннему развитию ребенка негативно влияет на естественные закономерности этого процесса.
Исследователи указали на важность пересмотра подхода к организации среды для детей раннего возраста. Специалисты посоветовали интегрировать современные технологии в традиционные методы развития ребенка, уделяя особое внимание эмоциональному контакту в семье.
Ранее эксперты рассказали, что такое родительский контроль и как его установить на гаджет ребенка.