Ученые узнали, как изменились дети и родители в последние годы

Родители пытаются исправить ситуацию и обращают больше внимания на раннее развитие малыша. Более 70% взрослых начинают целенаправленно развивать детей до трех лет. Однако это приводит к негативным последствиям. Почти каждый третий родитель признался, что его ребенок до трех лет посещает от двух до трех занятий в неделю.