Ученые узнали, где создали серебряный сосуд эпохи викингов. Ответ удивил

Сосуд с крышкой, найденный в 2014 году в Шотландии, был создан в Иране более 1 тыс. лет назад. Находка эпохи викингов проливает свет на древние торговые связи между Европой и Востоком, сообщает The Guardian.
Серебряный сосуд с крышкой — это один из самых ценных предметов из Галлоуэйского клада в Шотландии, крупнейшей коллекции эпохи викингов, когда-либо найденной в Великобритании. Оказалось, что он был создан в Иране и захоронен около 900 года н. э.
Когда сосуд нашли, он был обернут тканью. Специалисты частично удалили текстиль, а также очистили сосуд лазером от зеленой коррозии, обнажив большую часть его серебряной поверхности.
Оказалось, что сосуд украшен изображениями животных — леопардов и тигров. Эти изображения связаны с иконографией зороастризма, главной религией государства Сасанидов. Анализ показал, что серебро для сосуда было добыто на территории современного Ирана, что подтверждает его происхождение.
«Впервые увидеть этих тигров было действительно потрясающе. Современные технологии, такие как 3D-сканирование, не передают цветов и не дают того ощущения, которое возникает при взгляде на сам предмет. Сначала у меня были опасения, что мы не получим нужных результатов из анализа изотопов свинца, но я был просто поражен, когда все получилось», — сказал доктор Мартин Голдберг, главный куратор коллекций раннего Средневековья.
Сасанидских императоров часто изображали охотящимися на леопардов и тигров. Голдберг считает, что этот серебряный сосуд был реликвией семьи с невероятно высоким статусом.
Ранее в Великобритании 12-летний Роуэн Бреннен нашел золотой браслет времен Римской империи. Ребенок заметил артефакт, когда вместе со своей матерью Амандой Бреннен гулял с собакой. Находка была сделана в прибрежной деревне Пэгам (Pagham) в Западном Сассексе еще в 2022 году, однако лишь на днях были представлены результаты анализа старинного украшения. Оказалось, что браслет сделан из листового золота и датируется I веком н. э. Скорее всего, он был изготовлен после вторжения римского императора Клавдия в Британию, которое началось в 43 году н. э.
До этого в древнеримском городе Рокситер в графстве Шропшир (Англия) археологи обнаружили уникальную напольную мозаику возрастом около 2 тыс. лет. На мозаике изображены дельфины и рыбы, выполненные с использованием белых, красных, синих и желтых элементов. Мозаика была создана во II веке н. э. — вскоре после основания города. Она была частью пола большого дома, который, вероятно, принадлежал богатой и влиятельной семье.