Ученые узнали, где создали серебряный сосуд эпохи викингов. Ответ удивил

«Впервые увидеть этих тигров было действительно потрясающе. Современные технологии, такие как 3D-сканирование, не передают цветов и не дают того ощущения, которое возникает при взгляде на сам предмет. Сначала у меня были опасения, что мы не получим нужных результатов из анализа изотопов свинца, но я был просто поражен, когда все получилось», — сказал доктор Мартин Голдберг, главный куратор коллекций раннего Средневековья.