Ученые узнали, где лежат кости самых первых динозавров на Земле

Результаты показали, что самые ранние динозавры, вероятно, появились в жарких экваториальных регионах Гондваны, которые включают современную Амазонию, пустыню Сахара и бассейн Конго. Эти динозавры были бы намного меньше своих потомков, не превышая размерами кур или собак.