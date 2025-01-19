Ученые узнали диету первых европейских земледельцев

Специалисты изучили артефакты так называемой культуры воронковидных кубков, существовавшей с 4000 до 2800 годов до нашей эры на территории южной Скандинавии и Северной Германии. Образ жизни людей этой культуры был предметом изысканий на протяжении десятилетий, но до сих пор оставалось загадкой, какие ингредиенты растительной пищи предпочитали поселенцы.