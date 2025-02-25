Ученые узнали цвет древних океанов Земли

В период зеленого океана цианобактерии в море использовали энергию солнца для расщепления молекул воды на кислород и водород, выделяя оба газа в атмосферу. В конце концов, кислород начал бы доминировать и реагировать с железом, растворенным в морской воде, в результате чего океан медленно стал синим.