Ученые утверждают, что этот цветок можно назвать разумным

В актуальной научной статье химик-эколог из Корнеллского университета Андре Кесслер и его докторант Майкл Мюллер утверждают, что поведение некоторых растений может говорить о наличии определенного интеллекта.
Подобную гипотезу подтверждает недавнее открытие, сделанное в лаборатории Кесслера. Похожий на сорняк цветок, известный как золотарник высокий (Solidago altissima), по-видимому, может «слышать крики» своих соседей, когда на них нападает травоядное животное.
Например, если жуки начинают обгладывать листья золотарника, растение выделяет летучие органические соединения (ЛОС), которые сигнализируют, что оно непригодно для пищи.
В то же время пораженные золотарники подают сигнал опасности другим растениям, чтобы те могли подготовиться к встрече с вредителями.
В ответ на сигнал опасности золотарники, живущие по соседству, растут быстрее и вырабатывают защитные вещества для борьбы с насекомыми. Кесслер и Мюллер утверждают, что таким способом золотарники способны не только понимать, что происходит, но и предвидеть опасность, основываясь на сигналах растений своего вида.
Хотя золотарники, предположительно, не обладают нервами, их клетки связаны в единую систему. Это позволяет растениям реагировать на какой-либо фактор, как единое целое. Кесслер и Мюллер считают, что реакция растения — это нечто большее, чем просто рефлекс. По их мнению, это «обдуманное» поведение, основанное на конкурентной борьбе и попытке выживания.
Некоторые ученые по-прежнему скептически относятся к таким результатам и к тому, можно ли их объяснить, используя субъективные термины, вроде «интеллекта». Тем не менее, независимо от того, согласны ли исследователи с тем, какие определения использовать, становится очевидно, что требуется дополнительная работа для проверки потенциальных процессов восприятия, обучения, принятия решений и запоминания среди представителей флоры нашей планеты.
Ранее могло показать, что растения, обладающие интеллектом, — лишь очередная теория заговора. Кстати, уже знаете, почему люди верят в них?
Кристина Корчанова