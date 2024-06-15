Ученые утверждают, что этот цветок можно назвать разумным

Некоторые ученые по-прежнему скептически относятся к таким результатам и к тому, можно ли их объяснить, используя субъективные термины, вроде «интеллекта». Тем не менее, независимо от того, согласны ли исследователи с тем, какие определения использовать, становится очевидно, что требуется дополнительная работа для проверки потенциальных процессов восприятия, обучения, принятия решений и запоминания среди представителей флоры нашей планеты.