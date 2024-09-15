Ученые установили сибирское происхождение ездовых пород собак

По словам автора работы Хизер Хасон, до недавнего времени считалось, что существовала всего одна арктическая линия. Но оказалась, что их как минимум две. Одна ведет к современным сибирским хаски, которые отличаются средними размерами тела, а вторая — к более крупным животным, таким как гренландские ездовые собаки, и возможно, аляскинские маламуты.