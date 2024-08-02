Ученые установили, что на Меркурии есть 18-километровый слой алмазов

Команда исследователей воссоздала условия, которые, вероятно, существовали на Меркурии в начале его формирования, с помощью специального устройства под названием anvil press. Эта машина позволяет моделировать экстремальные условия давления и температуры, подобные тем, что могли быть на границе между мантией и ядром планеты. Для этого исследователи использовали смесь элементов, которую поместили в графитовую капсулу — считается, что у молодой планеты над слоем магмы была графитовая кора.