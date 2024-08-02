Ученые установили, что на Меркурии есть 18-километровый слой алмазов

Под поверхностью Меркурия может скрываться слой алмазов толщиной до 18 км. Об этом говорится в новом исследовании китайских ученых, которые предположили, что алмазы могли образоваться вскоре после превращения Меркурия в планету около 4,5 млрд лет назад, в условиях высокого давления и температуры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Nature Communications.
Команда исследователей воссоздала условия, которые, вероятно, существовали на Меркурии в начале его формирования, с помощью специального устройства под названием anvil press. Эта машина позволяет моделировать экстремальные условия давления и температуры, подобные тем, что могли быть на границе между мантией и ядром планеты. Для этого исследователи использовали смесь элементов, которую поместили в графитовую капсулу — считается, что у молодой планеты над слоем магмы была графитовая кора.
После того как образец расплавился под давлением, в 70 тыс. раз превышающим земное, и при температуре до +2000 ℃, ученые обнаружили, что графит превратился в кристаллы алмаза. Помимо этого, исследователи полагают, что наличие серы на Меркурии могло способствовать снижению температуры плавления, что благоприятствовало образованию алмазов.
Исследователи отмечают, что Меркурий — вторая по плотности планета после Земли и наименее изученная среди планет земной группы. Янхао Линь, научный сотрудник Центра перспективных исследований науки и технологий высокого давления в Пекине, подчеркнул, что, несмотря на наличие данных о поверхности Меркурия, информация о его внутренней структуре крайне ограниченна.
Толщина алмазного слоя, которая, по предварительным оценкам, составляет 18 км, может измениться со временем. При этом добыча этих алмазов вряд ли будет возможна, так как они находятся на глубине около 500 км, однако, возможно, на поверхности планеты есть алмазные обнажения.
Ожидается, что в декабре 2025 года космический аппарат BepiColombo, запущенный в 2018 году, достигнет орбиты Меркурия. Он может предоставить более точные данные о внутренней структуре планеты, а также подтвердить или опровергнуть гипотезу об алмазах.