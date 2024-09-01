Ученые успешно развернули в космосе солнечный парус

«Полученные в ходе демонстрации полетные данные будут использованы для проектирования будущих более масштабных композитных солнечных парусных систем для спутников раннего оповещения о космической погоде, миссий по разведке астероидов и других малых тел, а также миссий по наблюдению за полярными областями Солнца», — уточнили в NASA.