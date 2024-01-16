Ученые: уровень интеллекта студентов стал ниже за 80 лет

Ученые из университетов Маун-Ройяла, Британской Колумбии и Западного (Канада) провели метаанализ средних показателей IQ выборок студентов средних специальных и высших учебных заведений, протестированных в период с 1992 по 2022 год. Результат показал, что интеллект бакалавров значительно снизился и практически сравнялся с показателями населения в целом. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Согласно полученным данным, IQ студентов в настоящее время находится в районе 102 баллов и ежегодно снижается на 0,2 балла. На данный момент показатели интеллекта бакалавров всего на 2 балла выше, чем у остального общества. Авторы работы нашли объяснение этому явлению.

Дело в том, что в 1930-х годах в колледжи и университеты поступал только маленький процент населения. За последние сто лет значительно увеличилось количество учебных заведений, в которые могут поступить выпускники школ. При этом поступать туда можно в зависимости не только от предпочтений и интересующей специализации, но также и интеллектуальных способностей.

По мнению исследователей, преподавателям колледжей и институтов стоит скорректировать учебные планы и академические стандарты, так как теперь студентов нельзя назвать особо одаренными. Работодателям также стоит учесть, что высшее образование не всегда является показателем более высоких интеллектуальных способностей.

Ученые предупредили и самих студентов о том, что поступление в колледж и университет отныне нельзя назвать приглашением присоединиться к некой элитной группе общества.

Ранее ученые выяснили, что группа крови матери влияет на IQ ребенка.

Анна Морозова