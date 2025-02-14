Ученые: употребление йогурта может снизить риск развития рака

Анализ показал, что употребление минимум двух порций йогурта в неделю связано со снижением риска онкологических заболеваний. Преимущественно это касалось проксимального колоректального рака — опухолей, расположенных в правой части толстой кишки. Он характеризуется худшими прогнозами по сравнению с дистальными новообразованиями и чувствителен к Bifidobacterium. Йогурт может помочь в защите организма от этого типа рака за счет изменений в микробиоме кишечника.