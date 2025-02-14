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Ученые: употребление йогурта может снизить риск развития рака

В рацион многих людей входит йогурт — все знают, что он полезен для ЖКТ. Новое исследование показало, что этот продукт может также бороться с раком.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Специалисты из Mass General Brigham при Гарвардском университете проанализировали данные двух масштабных американских когортных исследований — Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Первое из них ведется с 1976 года и охватывает более 100 тысяч медсестер. Вторая программа началась в 1986 году и включает 51 тысячу специалистов-медиков.

Добровольцы регулярно заполняли анкеты, в которых описывали свой образ жизни, состояние здоровья и рациона, включая частоту употребления молочных продуктов, в том числе йогурта (натурального и с добавками). Чтобы оценить его влияние на развитие рака, ученые проанализировали образцы тканей пациентов с подтвержденным диагнозом, определяя содержание в них ДНК Bifidobacterium (род грамположительных анаэробных бактерий).

Анализ показал, что употребление минимум двух порций йогурта в неделю связано со снижением риска онкологических заболеваний. Преимущественно это касалось проксимального колоректального рака — опухолей, расположенных в правой части толстой кишки. Он характеризуется худшими прогнозами по сравнению с дистальными новообразованиями и чувствителен к Bifidobacterium. Йогурт может помочь в защите организма от этого типа рака за счет изменений в микробиоме кишечника.

«Считается, что кисломолочные продукты благотворно влияют на пищеварительную систему. Наши результаты позволяют предположить, что этот эффект может быть связан именно с опухолями, содержащими Bifidobacterium», — подчеркнул один из ведущих авторов исследования Томотака Угаи.

Кстати, у любителей йогуртов смертность ниже, а жизнь дольше. Недавно это доказали в большом исследовании китайские ученые.